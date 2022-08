Wisła Płock. Damian Zbozień odszedł z klubu. Fryderyk Gerbowski wypożyczony do Stali Mielec

Fryderyk Gerbowski wypożyczony do Stali Mielec

Ten ruch został ogłoszony już kilka dni temu. Fryderyk Gerbowski to młody pomocnik, który dołączył do zespołu przed sezonem 2020/21. Wówczas występował tylko w drużynie rezerw, ale w ostatnich rozgrywkach otrzymywał już swoje szanse, co przełożyło się aż na 18 meczów w PKO Ekstraklasie. Co jednak jeszcze ważniejsze, gdy Gerboś pojawiał się na boisku, często stawał się wyróżniającą postacią, a jego wejścia, zwłaszcza w pierwszej części sezonu, robiły dużo zamieszania w szeregach rywala. W tym sezonie jednak rywalizacja na jego pozycji jest jeszcze większa. Środkowych pomocników mamy bardzo dużo, a każdy z nich na początku sezonu pokazuje wysoki poziom. Zabezpieczona jest również osoba młodzieżowca w postaci Aleksandra Pawlaka, stąd Fryderyk nie otrzymał jeszcze swojej szansy. Sztab wspólnie z zawodnikiem uznali zatem, że najlepszym wyjściem będzie wypożyczenie młodego zawodnika. Wybór padł na Stal Mielec, czyli klub, który nie posiada zbyt bogatej i jakościowej kadry, co powinno sprawić, że nasz piłkarz będzie regularnie pojawiał się na boiskach PKO Ekstraklasy, a do Płocka za rok wróci silniejszy.