Wisła Płock - Górnik Zabrze. Po pucharze Nafciarze wracają do ligowej rzeczywistości

Wypadek przy pracy

Ostatnie ligowe starcie Nafciarzy zakończyło się porażką 1:2 (0:1) z Widzewem Łódź, chociaż przebieg meczu pokazywał, że porażka nie była do końca zasłużona. Wisła miała dużo sytuacji, zwłaszcza przy stanie 1:0, a gospodarze, tak naprawdę, oddali dwa groźne strzały i zdobyły dwie bramki, w tym jedną szczęśliwą, gdy Pawłowski próbował dośrodkowywać, a wyszedł mu, tak zwany, centrostrzał. Dwubramkową stratę na terenie rywala było bardzo trudno odrobić i ostatecznie odnieśliśmy pierwszą porażkę w sezonie, jednak gra i styl, jaki pokazaliśmy, kazał wierzyć, że był to tylko wypadek przy pracy. Szansa na rehabilitację przyszła bardzo szybko, bo w środę zagraliśmy w I rundzie Fortuna Pucharu Polski i wówczas pokonaliśmy pierwszoligowego rywala 3:1 (2:0), dzięki czemu wróciliśmy na zwycięską ścieżkę.

Euforia po derbach

Tak jak Nafciarze, tak i Górnicy w pucharze pokonali swojego rywala. O ile jednak dla Wisły mecz ze Skrą nie miał większego ładunku emocjonalnego, tak dla zabrzan miał ogromny, bo rywalem był Ruch Chorzów, czyli kibice byli świadkami pierwszych od dawna Wielkich Derbów Śląska. Mecz zakończył się wygraną Górnika 1:0, co, nawet pomimo faktu, że Ruch występuje w niższej lidze, na pewno sprawia, że zespół jest teraz naładowany pozytywnymi emocjami. Jeśli chodzi o sytuację w ligowej tabeli - Górnik znajduje się w dolnej części stawki, ale wynika to też z faktu, że ma mecz zaległy z Lechią Gdańsk, a ewentualne zwycięstwo pozwoliło by im wskoczyć na 6. pozycję. To jednak tylko gdybanie. Po sześciu rozegranych spotkaniach, zabrzanie mają sześć punktów - dwa zwycięstwa, dwa remisy i dwie porażki. Co jednak ważne, byli oni w stanie pokonać Raków Częstochowa i zremisować z Legią Warszawa, z która nawet prowadzili 2:0. To pokazuje najlepiej, że drużyna ze Śląska nie będzie dla Nafciarzy łatwym przeciwnikiem.