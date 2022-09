Wisła Płock - Piast Gliwice. Wraca Ekstraklasa! Oby wróciła forma Nafciarzy

Wraca Ekstraklasa - wróci forma Nafciarzy?

Dyspozycja, jaką Nafciarze prezentowali na początku sezonu, z biegiem czasu zniknęła. Wisła Płock zaczęła mieć problemy w konstruowaniu ataków, a po odejściu Damiana Michalskiego również obrona przestała być monolitem. Często traciliśmy po prostu pechowe bramki, ale o pechu można mówić raz lub dwa, a nie przez cztery kolejki. Płocczanie znaleźli się w ewidentnym dołku, który przełożył się na jeden punkt w ostatnich czterech spotkania, a co za tym idzie - spadek z długo utrzymywanego pierwszego miejsca na czwartą lokatę. Tabela układa się jednak tak, że w tym momencie do pierwszej Legii Warszawa tracimy trzy punkty, a nad strefą spadkową mamy przewagę sześciu oczek. Nie ma jednak żadnych powodów do niepokojów. Trudno wierzyć, by nasz kryzys mógł trwać jeszcze dłużej, a nawet jeśli, o żadnym spadku nie możemy nawet myśleć, bo zwyczajnie mamy za mocny zespół, zwłaszcza w środkowej strefie.