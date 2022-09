Wisła Płock - Piast Gliwice. Zła passa przerwana - twierdza obroniona! Nafciarze wygrywają po golu w końcówce!

Wisła Płock 1:0 Piast Gliwice

Marko Kolar 88'

Nafciarze od początku pokazywali się z lepszej strony niż w ostatnich meczach. Operowaliśmy piłką i zagrażaliśmy rywalom, ale brakowało czegoś w samym wykończeniu. Trener zmienił ustawienie na 4-3-3 i przyniosło to skutek. Dobrą okazję miał Sekulski, lecz pokonał go bramkarz. Goście w zasadzie nie odgrażali się naszym zawodnikom, ale do szatni zeszliśmy z bezbramkowym remisem. Po przerwie natomiast na początku ruszyli do ataku przyjezdni, lecz ich zapał nie trwał długo. Płocczanie szybko odzyskali kontrolę i znów przeważali, doprowadzając do sytuacji, lecz nie były to stuprocentowe okazje. Najbliżej był Lesniak, który trafił w słupek po strzale z 16 metrów. Sam na sam pojedynek z bramkarzem przegrał też Davo. Gdy wydawało się, że mecz zakończy się remisem, Nafciarze rozegrali piękny atak. Doskonałe prostopadłe zagranie do Kvocery zagrał Furman, a ten, niesteety przegrał pojedynek z bramkarzem, ale czujnie odnalazł się Kolar, który wykorzystał fakt, że bramkarz leży na boisku i zdobył bramkę z niełatwej pozycji. Goście spróbowali rzucić się do odrobienia strat, ale byli bezradni i ostatecznie wygraliśmy 1:0. Nafciarze przerwali passę czterech meczów bez wygranej, obronili twierdzę Płock i, co najmniej do soboty, powrócili na fotel lidera!