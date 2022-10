Jagiellonia Białystok - Wisła Płock. Nafciarze remisują z Jagą. Sprawiedliwy wynik w Białymstoku

Jagiellonia Białystok 1:1 Wisła Płock

Jesús Imaz 65' - Davo 34'

W spotkanie dobrze weszli gospodarze, ale tylko na chwilę. Wysoko atakowali naszych graczy, lecz szybko sobie uporaliśmy z atakami i zaczęłiśmy przeważać. Wisła dominowała w środku pola, nie pozwalając na wiele rywalom. Cały czas konstruowaliśmy ataki, a po jednym z nich - po składnej akcji - bramke zdobył Davo. Wynik do przerwy już się nie zmienił i wygrywaliśmy w Białymstoku. Po przerwie natomiast obraz gry całkowicie uległ zmianie. Gospodarze nie zaczęli dominować tak jak Nafciarze, ale mieli zdecydowanie więcej korzyści z gry, chociaż Wisła też się odgrażała. Do konkretów było jednak daleko. Wtedy znów odezwało się nasze płockie fatum z tego sezonu. Sprzed pola karnego uderzał jeden z bialostoczan, strzal zablokował Rzeźniczak, a piłka lobem wylądowała na czwartym metrze. Dopadł do niej Imaz, nieczysto trafił w piłkę, a ta i tak znalazła drogę do siatki. Później obie strony miały jeszcze okazje, ale wynik już nie uległ zmianie i kluby podzieliły się punktami.