Stal Mielec - Wisła Płock. Nafciarze remisują na Podkarpaciu. Zdecydowała bramka w doliczonym czasie!

Stal Mielec 1:1 Wisła Płock

Piotr Wlazło 19' (k) - Damian Warchoł 90+1'

Pierwsza połowa ponownie nie była najlepsza w wykonaniu Nafciarzy. Gospodarze przeważali, a nasza drużyna nie potrafiła stworzyć żadnego zagrożenia. Co więcej, nawet nie potrafiliśmy wejść w pole karne miejscowych. Wreszcie, w 19. minucie, Furman przypadkowo kopnął rywala i sędzia słusznie wskazał na rzut karny, chociaż potrzebował do tej decyzji pomocy VAR-u. Pomimo straty gola, nie potrafiliśmy przejąć inicjatywy i do przerwy wynik nie uległ zmianie.

Na początku drugiej części dalej miejscowi byli stroną dominującą, ale po kilku minutach i zmianach trenera Pavola Stano to Wiślacy przejęli inicjatywę i zaczęli przeważać. Mieliśmy kilka sytuacji i strzałów z dystansu, ale bramka mielczan wydawała się być zaczarowana. Gdy wydawało się, że wyjedziemy z Podkarpacia z porażką, w 91. minucie piłkę z prawego skrzydła w pole karne posłał... Sekulski! Do główki w trudnej sytuacji dopadł Warchoł i strzałem głową pokonał bramkarza, dając nam cenny punkcik!

Skład Stali: 41. Bartosz Mrozek - 74. Kamil Kruk, 18. Piotr Wlazło, 4. Marcin Flis - 17. Fabian Hiszpański, 16. Paweł Żyra, 77. Adam Ratajczyk (77' 11. Mikołaj Lebedyński), 23. Krystian Getinger - 24. Maciej Wolski, 99. Said Hamulic (85' 6. Leândro), 7. Maciej Domański (70' 32. Fryderyk Gerbowski).