HC PPD Zagreb - Orlen Wisła Płock. Remis Nafciarzy w Chorwacji. Ogromny niedosyt...

HC PPD Zagreb 26:26 Orlen Wisła Płock

Spotkanie od początku było bardzo wyrównane, chociaż minimalnie cały czas przeważali Nafciarze. Grą w ataku dyrygował Kosuke Yasuhira, który zastępował kontuzjowanych Daniela Sarmiento i Dimę Żytnikowa. Rosjanin, co prawda wszedł na ostatnią akcję, ale wydaje się, że nasz zawodnik doznał jakiegoś urazu. Skutecznością popisywali się Serdio i Mihić, ale nieco, wyjątkowo, odstawaliśmy w obronie i do przerwy prowadziliśmy "tylko" jedną bramką - 15:14. Po zmianie stron, obraz gry w zasadzie nie uległ zmianie. Yasuhira, zmuszony do gry przez niemal pełne 60 minut, coraz częściej miał większe kłopoty, a i wychodził na jaw brak ogrania. Nieskuteczny był, mimo wszystko, Kosorotov, który często był zatrzymwany, a w bramce niezbyt pomagał Pilipovic. Wynik cały czas oscylował wokół remisu, a miejscowi na prowadzenie pierwszy raz wyszli w 47. minucie. Do końca mecz już toczył się bramka za bramkę. W ostatniej minucie obaj trenerzy wzięli po czasie, ale najpierw w poprzeczkę uderzył Kosorotov, a następnie gospodarze nie wykorzystali rzutu, który zatrzymał Pilipovic i ostatecznie mecz zakończył się podziałem punktów 26:26.