Wisła Płock - Legia Warszawa. Nafciarze przegrywają i odpadają z Pucharu Polski. Byłeś na meczu? Znajdź się na fotografiach [ZDJĘCIA]

Wisła Płock 0:3 Legia Warszawa

Ernest Muçi 28', Josué 49', Blaž Kramer 90+5'

Nafciarze od początku spotkania starali się narzucić swoje warunki gry i to oni byli stroną przeważającą. Próbowaliśmy rozgrywać akcje i atakować, ale w kluczowych momentach brakowało albo skuteczności, albo ostatniego podania. Legia była dość zachowawcza, aż do 28. minuty, gdy zdobyła korner. Piłka została wycofana przed pole karne i dopadł do niej Muci, który minął naszego zawodnika i oddał strzał z dystansu, a piłka zatrzepotała w siatce, co zapewniło gościom prowadzenie do przerwy.

