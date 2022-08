X Płockie Dni Żydowskie. Spotkanie autorskie, film czy koncert. Co nas czeka podczas wydarzenia? Kiedy się odbędzie?

X Płockie Dni Żydowskie

Na początku września, a konkretniej 6-8 września, czyli od wtorku do czwartku, Muzeum Żydów Mazowieckich, będące częścią Muzeum Mazowieckiego w Płocku, zorganizuje dziesiątą już edycję Płockich Dni Żydowskich. Wstęp na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny. Będą się one odbywać w siedzibie MŻM przy ulicy Kwiatka 7. Co dokładnie czeka nas podczas trzydniowego eventu?