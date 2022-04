Zakończono pierwszy etap rekrutacji do przedszkoli. Przedszkola w Płocku mają jeszcze wolne miejsca. Do kiedy można zgłaszać dzieci?

Rekrutacja do przedszkoli w Płocku

W 2022 roku w rekrutacji zasadniczej do płockich przedszkoli wzięło udział 905 dzieci, ale w pierwszym etapie rekrutacyjnym zakwalifikowało się ich 821. Oznacza to, że 84 dzieci nie zakwalifikowało się do placówek. Było to 46 trzylatków, 20 czterolatków, 10 pięciolatków i 8 sześciolatków. Przyczyny nie przyjęcia dziecka do przedszkola były różne, ale najczęściej powtarzające się to:

zbyt mała liczba punktów,

aplikowanie do obleganej placówki,

wskazanie we wniosku tylko jednego przedszkola, mimo, że była możliwość wyboru wielu placówek.

84 dzieciom, które nie zostały zakwalifikowanej do żadnej placówki, miejsca w przedszkolu wskaże prezydent, kierując do każdego z rodziców odrębne pismo.