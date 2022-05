ZOO Płock organizuje Wieczór Marzeń. Atrakcje i zabawy dla dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych

Wieczór Marzeń w ZOO w Płocku

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszego zgłoszenia obecności i odebrania zaproszenia , przy Zaproszenia dla osób indywidualnych wydawane są w Dziale Edukacji i Promocji ZOO do 31 maja 2022 r w godz. 8:00 - 16:00. Szczegółowe informacje są natomiast dostępne pod numerami telefonu: 24 366 05 17 lub 24 366 05 18. Zobacz, jak wieczór marzeń wyglądał kilka lat temu:

Płocki Ogród Zoologiczny po raz szesnasty organizuje zabawę dla dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych pod nazwą "Wieczór Marzeń w ZOO". Impreza skierowana do osób poniżej 18 roku życia odbędzie się w piątek, 3 czerwca , od godziny 18:00. ZOO przygotuje wiele atrakcji w tym, między innymi:

Globalna impreza

Jak informuje nasz ogród zoologiczny - „Wieczór marzeń w ZOO” to impreza dla dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych. Jest to projekt globalny, który obecnie organizuje większość ogrodów zoologicznych na świecie. W płockim Ogrodzie Zoologicznym „Wieczór Marzeń w ZOO” organizowany jest od 2005 roku. Celem projektu jest integracja oraz uświadomienie dzieciom i ich najbliższym, że są bardzo ważnymi członkami lokalnej społeczności, mającymi prawo do zabawy, nauki i rozrywki. W tym dniu dzieci chore i niepełnosprawne są w Ogrodzie traktowane jak VIP-y, a przebywając w ZOO o nietypowej porze mają poczucie szczególnej przygody.