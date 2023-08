Czas zacząć odliczanie do BiG Festivalowski w Płocku. W programie seanse filmowe, warsztaty, spotkania z twórcami i Muzeum Memów

Czym jest BiG Festivalowski?

Na to pytanie trudno odpowiedzieć jednym zdaniem. Nie trudno się domyśleć, że nazwa festiwalu czerpie z kultowej komedii braci Coen – Big Lebowski. Głównym celem wydarzenia jest, by dobrze się zabawić i zapomnieć na chwilę o rzeczywistości, tak jak bohater filmu. Jednak BiG Festivalowski nie jest eventem stricte filmowym. Poza projekcjami, znajdziemy tu także wartościowe warsztaty, panele dyskusyjne, czy koncerty. Wszystko to z dużą dawką humoru i w luźniej atmosferze – bez VIP-ów, czerwonych dywanów, czy garniturów. Tu dresscodem jest ulubiony szlafrok i wygodne klapki.