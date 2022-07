Jagiellonka Płock. Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Płocku będzie miało nowe obiekty sportowe! Podpisano umowę

Jak poinformował prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, niebawem należy spodziewać się nowych obiektów sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Płocku. Przestrzeń sportowa w słynnej "Jagiellonce" od dawna służy nie tylko uczniom, ale i pobliskim mieszkańcom, a na powierzchni widać znaczące ślady użytkowania, zwłaszcza na tartanowej powierzchni boisk do koszykówki i piłki nożnej. Niebawem to ulegnie zmianie. Miasto podpisało umowę na gruntowny remont całego kompleksu sportowego przy placówce edukacyjnej. Koszt tej inwestycji wyniesie bliski czterysta trzydzieści cztery tysiące złotych.

Nowe boisko do koszykówki oraz do ręcznej i siatkówki, do tego nowa bieżnia i tor do skoku w dal, a wszystko to już za cztery miesiące – wczoraj podpisałem umowę na gruntowny remont kompleksu sportowego przy Jagiellonce. Wszystkie obiekty będą miały nowe, poliuretanowe nawierzchnie, wymienimy też bramki do piłki ręcznej, tablice do koszykówki, piłkochwyty i oświetlenie. Koszt - prawie 434 tys. zł. - napisał włodarz naszego miasta na swoim fanpage'u na Facebooku.