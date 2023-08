Międzynarodowy Festiwal Romów na płockiej starówce, 12.08.2023

12 sierpnia 2023 odbyła się XVIII edycja Międzynarodowego Festiwalu Romów - Romani Rat "Cygańska Noc", która przeniosła się na płocką starówkę. Scena wypełniła się kolorowymi strojami oraz atmosferą cygańskiej biesiady.

Podczas tego wyjątkowego wydarzenia, zgromadzeni mieli okazję delektować się występami artystów na scenie przed ratuszem. W trakcie wieczoru publiczność mogła podziwiać wykonania Hanny Carmen oraz zespołów takich jak Hitano, Inez i Cygański Tabor. Wieczór dopełnił znany i lubiany przez płocką publiczność zespół Krystiano & Romen, który dostarczył niezapomnianych muzycznych przeżyć.

Festiwal Romów "Cygańska Noc" to nie tylko okazja do zapoznania się z kulturą romską, lecz także doskonała okazja do spotkania się, zabawy i cieszenia się z różnorodności artystycznych prezentacji.