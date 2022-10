Orlen Wisła Płock - Energa MKS Kalisz. Ospali Nafciarze wygrywają po przerwie na kadrę [ZDJĘCIA]

Orlen Wisła Płock 29:23 Energa MKS Kalisz

Spotkanie, chociaż nie zakończyło się wysokim zwycięstwem Nafciarzy, w zasadzie od początku toczyło się bez większych emocji. Mało było stykowych sytuacji, brutalnych fauli, a Wisła, chociaż nie grała wybitnych zawodów, utrzymywała bezpieczną przewagę, którą wypracowała w zasadzie już na początku meczu. Fragment między 9. a 23. minutą został wygrany 9:3 i to on zadecydował o końcowym wyniku. Nafciarze do szatni schodzili, prowadząc 15:10, a tuż przed przerwą miała miejsce niezwykła sytuacja. Rzut wolny, już po końcowej syrenie, wykonywał Konrad Pilitowski i był w stanie zaskoczyć on Krystiana Witkowskiego. Druga połowa to już klasyczny przykład gry bramka za bramkę. Nafciarze tylko minimalnie powiększyli swoją przewagę i ostatecznie wygrali sześcioma trafieniami.