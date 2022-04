Orlen Wisła Płock. Przerwa reprezentacyjna pracowita dla Nafciarzy. Którzy szczypiorniści Wisły pojechali na kadrę?

Polska

Reprezentacja Polski przygotowuje się do przyszłorocznych Mistrzostw Świata, których będzie gospodarzem wspólnie z reprezentacją Szwecji. Z tej okazji omijają nas mecze eliminacyjnej, ale dzięki temu mamy okazję mierzyć się z mocnymi zespołami. W marcu mierzyliśmy się ze Szwecją, a teraz przyszedł czas na Danię. Do kadry powołanych zostało trzech Nafciarzy: Michał Daszek, Przemysław Krajewski i Adam Morawski, a na liście rezerwowej znalazł się Mikołaj Czapliński. O tym, że Krajek nie pojedzie na zgrupowanie, wiedzieliśmy już wcześniej po informacji o jego kontuzji. SPR Wisła Płock poinformowała natomiast, że w wyniku przeprowadzonych badań ze zgrupowania do Płocka wrócili Dachu i Loczek. Szansę wskoczenia na ich miejsce ma zatem cały czas Czapla, a w kadrze znalazł się ponadto dopiero co ogłoszony nowy zawodnik Dawid Dawydzik.