Pewna Forma Kultury - Nasza Epoka. Udostępniono making of. Jak wyglądało nagrywanie pierwszego odcinka drugiego sezonu? [FILM i ZDJĘCIA]

Pewna Forma Kultury - Nasza Epoka

Making of

W internecie udostępniony został making of pierwszego odcinka drugiego sezonu Pewnej Formy Kultury, czyli materiał pokazujący fragmenty z nagrywania go, co miało miejsce 14 marca. Materiał znajdziecie w serwisie YouTube Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.