Pewna Forma Kultury. Nagrano pierwszy odcinek drugiego sezonu! Gościem Wojciech Wojda z Farben Lehre. Kiedy premiera odcinka?

Pewna Forma Kultury

Pewna Forma Kultury to program prowadzony w formie talk-show, który został utworzony przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Themersonów w minionym roku z inicjatywy Ryszarda Chmieleckiego, gdy odbył się jego pierwszy sezon. Wówczas wyemitowano dwa odcinki, których tematami były - Mariusz Denst znany jako Denat i Republika. Założeniem twórców jest przenieść się w czasie do, często zapomnianej, twórczości płockich artystów i zaprezentowanie ducha ich młodości czy początków działania. Program nie trzyma się żadnych schematów, stąd każdy odcinek jest zupełnie inny, a najważniejszym zawsze jest, by zareklamować płockich twórców oraz przypomnieć ich dla młodszej publiki, która nie miała okazji jeszcze ich poznać, a - jak wynika z każdego programu - to błąd!

Poprzednie odcinki możecie znaleźć na kanale YouTube Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Poniżej możecie się zapoznać z drugim odcinkiem o Republice Płockiej.