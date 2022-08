Polish Hip-Hop Festival Line-up. Poznaliśmy harmonogram tegorocznego festiwalu! Kto zagra na której scenie? Sprawdźcie!

Polish Hip-Hop Festival. Line-up

Wyczekiwana przez wielu kolejna edycja Polish Hip-Hop Festival zbliża się wielkimi krokami. Po dwóch latach przerwy spowodowanych pandemią koronawirusa, organizatorzy mogli ogłosić, że impreza wreszcie odbędzie się w normalnej formie i od razu z rozmachem! W drugi weekend sierpnia na płockiej plaży pojawią się największe polskie gwiazdy tego gatunku, a samo wydarzenie będzie też największym z dotychczasowych, biorąc pod uwagę listę artystów, czego najlepszym dowodem jest fakt, że tegoroczne koncerty będą trwać jeden dzień dłużej, czyli od czwartku do soboty. Dodatkowo jeszcze w niedzielę w Orlen Arenie odbędzie się rozdanie nagród dla najlepszych twórców minionego roku!

Jeśli dla kogoś cały czas to zbyt mało atrakcji, to uspokajamy, to nie wszystko. Organizatorzy ogłosili, że w tym roku również odbędzie się bitwa freestyleowa, ale z jeszcze większym rozmachem niż dotychczas. Bitwa pod nazwą Rap Royale odbędzie się w czwartek, a dzięki współpracy z firmą bukmacherską, przygotowano rekordowe nagrody dla pierwszych trzech miejsc w wysokości 33 tys. złotych. Wracając jeszcze do koncertów, warto wspomnieć, że prawdopodobnie to ostatnia okazja, by na scenie zobaczyć Quebonafide, który kończy swoją muzyczną karierę, a przynajmniej pod tym pseudonimem. Jak zatem prezentuje się tegoroczny harmonogram koncertów?

