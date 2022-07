Polish Hip Hop Festival 2022. Rap Royale czyli bitwa freestyleowa. Zwycięzca otrzyma 20 tysięcy złotych

Rap Royale podczas Polish Hip-Hop Festival

Jak co roku podczas Polish Hip-Hop Festival, uczestnicy będą mogli być świadkami bitwy freestyleowej. Tym razem jednak organizatorzy zadbali, by wydarzenie miało jeszcze większą rangę. W starciu wezmą udział najlepsi polscy "władcy rymów", a pula nagród wyniesie rekordowe 33 tysiące złotych, z czego 20 tys. trafi do zwycięzcy. To jednak nie wszystko, po raz pierwszy fani będą mogli obstawiać wyniki turnieju - taką możliwość udostępni bukmacher Betclic, który został sponsorem tytularnym Rap Royale. Wydarzenie odbędzie się 11 sierpnia, czyli w pierwszy dzień Polish Hip-Hop Festival i do tego będzie transmitowane na kanale YouTube oraz w aplikacji bukmachera.