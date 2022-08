Półmaraton Dwóch Mostów 2022 Zapisy. Kiedy odbędzie się bieg? Jaką trasą będzie przebiegał? Jak się zapisać?

11. Półmaraton Dwóch Mostów

Półmaraton Dwóch Mostów. Trasa

Trasa biegu głównego (21,0975km)

Most im. Legionów Piłsudskiego (start) – Kolejowa – Górka – Wąska – Dobrzykowska – droga techniczna do Mostu Solidarności - Most Solidarności (ścieżka rowerowa) – Grabówka – Norbertańska – Mostowa – Most Legionów – Kolejowa – Górka – Wąska – Dobrzykowska – droga techniczna do Mostu Solidarności – Most Solidarności (ścieżka

rowerowa) – Grabówka – Norbertańska – Mostowa – Plac Narutowicza – Teatralna – Małachowskiego - Stary Rynek (meta).