Półmaraton Dwóch Mostów w Płocku. Zatrząsł się most

Start tegorocznej edycji zaczyna się od Mostu Legionów Piłsudskiego. Biegniemy następnie przez Dobrzykowską, wbiegamy na drogę techniczną na nowy Most. Grabówka, ulica Norbertańska, podbieg z tyłu do Zoo, następnie ulicą Mostową i tutaj w momencie kiedy będzie rozwidlenie wbiegu w górę na Mostwą, będzie długi finisz Biegu Krótkiego. W tym momencie zaczyna się też druga pętla Półmaratonu, czyli wbiegamy z powrotem na Stary Most i kontynuujemy bieg, a finiszujemy już z ulicy mostowej i wbiegamy na metę Stary Rynek 1 – opisuje trasę Konrad Kowal, dyrektor Półmaratonu Dwóch Mostów.