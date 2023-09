Półmaraton Dwóch Mostów w Płocku. Informacje prosto z konferencji

Ten bieg jest stosunkowo wcześnie rozgrywany(…) Normalnie begi startowały o godzinie 10, ale mieliśmy taki rok, że upał tak mocno dał się we znaki biegającym, że postanowiliśmy przełożyć start biegu na godzinę 8:30 – mówił podczas konferencji Andrzej Nowakowski, prezydent Miasta Płocka - To jest wyzwanie dla wielu biegaczy spoza Płocka, który muszą przyjechać dzień wcześniej i znaleźć jakiś nocleg, by już rano być gotowym na rozgrzewkę i bieg. Jednak dla bezpieczeństwa naszych uczestników startujemy wcześnie rano.

Po wspólnej rozgrzewce, o 8:30 nastąpi start obu biegów z Mostu Legionów Piłsudskiego. Uczestnicy przebiegną na drugą stronę Wisły do Radziwia, ulicą Dobrzykowską dobiegną do Mostu Solidarności, by wrócić nim na prawy brzeg. Następnie zbiegną z wiaduktu, by ulicą Grabówka, a później Norbertańską wrócić na Most Legionów. Tam będzie meta dla biegu towarzyszącego, jednak uczestnicy biegu głównego będą musieli przebyć tę trasę jeszcze raz. Końcem ich trasy będzie Stary Rynek, gdzie o godzinie 12 odbędą się uroczyste dekoracje. Koniec imprezy przewidziany jest na godzinę 13.