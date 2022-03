Pomoc dla Ukrainy. Diecezja Płocka przekazała ponad 700 tysięcy złotych na pomoc Ukrainie!

Parafie diecezji płockiej zorganizowały dwie zbiórki - 27 lutego i 2 marca. W ich wyniku diecezja była w stanie przekazać 700 tysięcy złotych na pomoc Ukrainie za pośrednictwem Caritas Polski, a prawdopodobnie to jeszcze nie koniec, bo wciąż spływają pieniądze z różnych parafii. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich diecezji również utworzyło zbiórkę, która odbywała się pod parafią św. Jadwigi.

- To budujące, że wierni wychodzący z kościołów po mszach św. chętnie wrzucali do puszek pieniądze. Niektóre z pań miały łzy w oczach, gdy to robiły. Wierni komentowali też, że chociaż to mogą zrobić obecnie dla Ukrainy, która cierpi w niesprawiedliwej i okrutnej wojnie. To, co się tam dzieje, jest po prostu dla nas straszne. Modlimy się o pokój na Ukrainie cały czas, ale zdajemy sobie sprawę, że niezbędna jest też pomoc materialna - powiedzieli płocczanie zaangażowani w zbiórkę.