Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 gotowy na przyjęcie Ukraińców. Następna będzie Szkoła Podstawowa na Borowiczkach [ZDJĘCIA]

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 gotowy przyjmie uchodźców

We wtorek, 15 marca , pierwsi uchodźcy z atakowanej przez Rosję Ukrainy mają znaleźć zakwaterowanie na sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, który swoją siedzibę ma przy ulicy Lasockiego. Ośrodek zapewnia nie tylko schronienie i podstawowe warunki sanitarne, ale również ciepłe posiłki, jakie będą wydawane z miejscowej kuchni. Na miejscu przyjętych może zostać 50 osób . Jest to odpowiedź miasta na prośbę wojewody mazowieckiego o wskazanie miejsc umożliwiających przyjęcie większej liczby cudzoziemców. Obecnie w Płocku znajduje się około 1200 zarejestrowanych Ukraińców przekraczających naszą granicę po 24 lutego. Około 400 z nich znajduje się pod pełną opieką miasta.

Następna będzie hala na Borowiczkach

Po zapełnieniu hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, miasto ma już gotowe kolejne miejsce, w którym będą mogli zostać ulokowani uchodźcy. Będzie to sala Szkoły Podstawowej nr 20 na Borowiczkach. Ten obiekt będzie dużo większy i umożliwi przyjęcie większej liczby cudzoziemców - około 250 osób, aczkolwiek nie zapewni tak dobrych warunków jak ośrodek na Lasockiego. Prezydent Andrzej Nowakowski poinformował również, że próbuje nakłonić wojewodę do zainteresowania się ośrodkiem rządowym w Lucieniu, który mógłby posłużyć jako doskonałe miejsce dla Ukraińców, ale również Hotelem Dębowa Góra będącego własnością PKN ORLEN. W tej sprawie włodarz Płocka kontaktował się już nawet z prezesem koncernu Danielem Obajtkiem. Ponadto Andrzej Nowakowski poinformował o wsparciu, jakie płynie z miejscowych uczelni. Mianowicie, w domu studenckim "Wcześniak" znalazło się miejsce dla 100 osób, a w Szkole Wyżej im. Pawła Włodkowica - 30. Miasto prowadzi również działania, by wykorzystać budynek Solidarności na alejach Jachowicza.