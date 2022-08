VII Cross Country Motocykli Zabytkowych i Klasycznych w Grzybowie. Wielkie wydarzenie dla fanów jednośladów już w ten weekend!

VII Cross Country Motocykli Zabytkowych i Klasycznych

Zapisy

Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: [email protected] z konkretnymi danymi: imię i nazwisko zawodnika, nick do nr startowego, wymarzony nr startowy, zdjęcie motocykla, marka, model, rocznik, klasę w której chcecie startować, rozmiar koszulki. Po wysłaniu zgłoszenia należy również dokonać wpłaty na konto - dopiero wtedy uczestnik zostanie zapisany. Koszt zapisów to 189 zł do 24 sierpnia i 209 zł w dniu zawodów. Uczestnicy, przyjeżdżający z daleka, mogą również wykupić pole namiotowe, a cena za weekend to 40 zł.