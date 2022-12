Nagórki-Olszyny (gmina Drobin) wypadek. Ciężarówka wywróciła się na DK10. Warunki na drogach są koszmarne

Ciężarówka wylądowała na boku

Od poniedziałkowego wieczoru dochodzi do licznych kolizji na płockich i okolicznych drogach. Warunki pogarszają się, jezdnie i chodniki stają się śliskie i w zasadzie podróżowanie poza głównymi trasami wiąże się z niebezpieczeństwem. Czasem niebezpiecznie może być zresztą też na głównych drogach i na drogach krajowych. Tak było chociażby w poniedziałkowy późny wieczór, 19 grudnia. Wówczas to, chwilę przed północą, doszło do wywrócenia się ciężarówki na Drodze Krajowej nr 10 w miejscowości Nagórki-Olszyny w gminie Drobin. Kierowca pojazdu stracił nad nim panowanie i ostatecznie wylądował na boku.

- Kierujący samochodem ciężarowym volvo 31-letni kierowca stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie wjechał do rowu - zrelacjonowała Krystyna Kowalska z płockiej komendy.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia opublikowało OSP Drobin