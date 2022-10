Wypadek Gąbin. 64-latka nie ustąpiła pierwszeństwa. Kobiety z obu samochodów trafiły do szpitala Damian Kelman

Do niebezpiecznego zderzenia doszło w poniedziałek w Gąbinie. Kobieta prowadząca forda focus nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżającemu pojazdowi, w wyniku czego doszło do zderzenia. Kobiety prowadzące oba auta trafiły do szpitala.