Słupno. Wypadek. Dwa zdarzenia w przeciągu godziny. Trzy osoby w szpitalu Damian Kelman

Polska Press

W Słupnie na ulicy Warszawskiej doszło do zderzenia trzech samochodów. Do szpitala trafiła jedna osoba. Niecałą godzinę później doszło do drugiego zdarzenia, w wyniku którego do szpitala trafiły kolejne dwie osoby. Trwają utrudnienia w ruchu.