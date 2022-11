Wypadek Płock. Skrzyżowanie Nowy Rynek - Jachowicza. Potrącono dwie kobiety

Opisywana sytuacja miała miejsce w środę, 16 listopada, około godziny 11:20. Wówczas to kierowca nissana, jadąc ulicą Nowy Rynek, wjechał na skrzyżowanie przy czerwonym świetle wskazywanym przez sygnalizację świetlną. Pojazd uderzył w inny samochód, w wyniku czego - siłą uderzenia - uderzył w dwie kobiety, które trafiły do szpitala.

Dziś ok. 11:20 w Płocku 37-letni kierowca nissana almera jadąc ul. Nowy Rynek wjechał na skrzyżowanie z ulicą Jachowicza na czerwonym świetle, doprowadzając do zderzenia z oplem meriwa. Siłą uderzenia opel przemieścił się na pas odgradzający jezdnię w rejonie przejścia dla pieszych, potrącając znajdujące się tam dwie kobiety, w wieku 70 i 76 lat. Piesze z obrażeniami ciała przewiezione zostały do szpitala, kierowcy byli trzeźwi. Ruch w kierunku ulicy Bielskiej odbywa się jednym pasem - informuje Krystyna Kowalska z płockiej komendy.