Wypadek Płock. Na ulicy Zglenickiego doszło do potrącenia rowerzysty. Mężczyzna trafił do szpitala

Wypadek na Zglenickiego

Opisywane zdarzenie miało miejsce około 5:47 na ulicy Zglenickiego w Płocku. Wówczas to doszło do zderzenia się ze sobą samochodu osobowego i roweru. W wyniku wypadku, ucierpiał kierowca jednośladu, który został zabrany do szpitala. Na miejscu trwają jeszcze czynności policyjne.