Wypadek Cekanowo. Samochód wjechał do rowu. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. Pasażerka w szpitalu

Wypadki w Cekanowie

W sobotę i w niedzielę doszło do dwóch poważnych zdarzeń na Drodze Krajowej nr 62, a dokładniej w Cekanowie. Pierwsza z sytuacji miała miejsce z piątku na sobotę - z 25 na 26 listopada. Wówczas, około 3:00 w nocy auto wjechało do rowu. Co istotne, kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, mimo że jego pasażerka wymagała pomocy medycznej.

26.11.22, ok. godz. 3:10 nad ranem, na DK 62, w miejscowości Cekanowo, nieznany kierujący citroenem C5, stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Przed przyjazdem służb oddalił się z miejsca zdarzenia, natomiast 36-letnia pasażerka z obrażeniami ciała przewieziona została do szpitala. - relacjonuje Krystyna Kowalska z płockiej komendy.

Druga sytuacja miała miejsce nieco ponad 30 godzin później. W niedzielę, 27 listopada, auto również wjechało do rowu. Tym razem pomoc okazała się niezbędna kierującemu.