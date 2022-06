Wianki 2022 Płock. Magiczny wieczór w Amfiteatrze i nad Wisłą! [ZDJĘCIA]

Patronka Amfiteatru

Nagrody prezydenta w dziedzinie kultury

Kolejnym elementem wydarzenia było uhonorowanie przez Andrzeja Nowakowskiego nagrodami prezydenta miasta Płocka w dziedzinie kultury. Takowe nagrody otrzymali Robert Majewski i Adam Mieczykowski. Pierwszy z artystów to muzyk, dyrygent chóralny, a także krytyk muzyczny. Od dwóch lat jest szefem artystycznym Festiwalu Muzyki Jednogłosowej, a od 2012 roku kieruje chórem Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - Vox Singers. Od ponad dwóch lat prowadzi również blog wkulturalnysposób, na którym publikuje felietony czy recenzje książek i płyt. Adam Mieczykowski to z kolei absolwent wydziału instrumentalnego Akademii Muzycznej w Poznaniu, gdzie w 2016 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od lat działa w płockich szkołach muzycznych, prowadząc działalność pedagogiczną, a także naukowo-dydaktyczną w Mazowieckiej Uczelni Publicznej. W 2004 roku został natomiast dyrektorem Płockiej Orkiestry Symfonicznej, doprowadzając do jej rozwoju. Poza tym jest, między innymi, inicjatorem cyklu koncertów "Płockie Talenty" czy "Wędrówki po pięciolinii".