Wisła Płock. Prezes Tomasz Marzec w radzie nadzorczej PKO Ekstraklasy na sezon 2022/23

Rekordowe zyski

Walne zgromadzenie akcjonariuszy, jak co roku, podsumowało minione rozgrywki, które okazały się niezwykle korzystne finansowo dla PKO Ekstraklasy. Spółka wypłaciła klubom łącznie aż 245 milionów złotych, co jest kwotą o 15 milionów wyższą niż przed rokiem w analogicznej sytuacji. Wzrost był możliwy, w głównej mierze, dzięki wypracowaniu przez ekstraklasę najwyższych w historii przychodów skonsolidowanych. Była to kwota złożona z przychodów spółki oraz przychodów spółki producenckiej Ekstraklasa Live Park, czyli odpowiednio 287,8 mln zł i 44,5 mln zł, co dało łącznie 332,3 miliony złotych.