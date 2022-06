Audioriver 2022. Nowa scena podczas tegorocznego festiwalu. Będzie poświęcona kulturze LGBTQ+

Podczas tegorocznego Audioriver premierę będzie miała nowa scena z nowościami muzycznymi i kulturalnymi. Na festiwalu powstanie miejsce poświęcone widzialności kultury queerowej i społeczności LGBTQ+, jak również rozwiązaniom związanym ze strefami Audiohome, Queeroteki i paneli dyskusyjnych.

- Jubileuszowa odsłona Festiwalu, to świetna okazja do tego, aby spojrzeć na własną historię, powrócić do korzeni i przypomnieć sobie o fundamentach, które stworzyły kulturę klubową i elektroniczną. Dlatego nowa scena na Audioriver 2022 jest zarówno podkreśleniem wartości, które zawsze towarzyszyły scenie elektronicznej, ale także odpowiedzią na wciąż wzrastające przyzwolenie dla nietolerancji wobec osób LGBTQ+ i jasnym komunikatem o konieczności zwiększenia widoczności kultury queerowej. – powiedział Piotr Orlicz–Rabiega, szef festiwalu Audioriver