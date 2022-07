Audioriver 2022. Nowy punkt w czasie festiwalu. Pomoc psychologiczna, żywa queeroteka i info point

Audioriver. Pomoc psychologiczna, żywa queeroteka i info point

Tegoroczna edycja Audioriver jest robiona z dużym rozmachem, a wszystko z powodu ostatnich lat pandemicznych, gdy festiwal nie mógł się odbyć. Organizatorzy zadbali o rekordową liczbę artystów i scen, a to cały czas nie wszystko. Położono większą dbałość o ekologię i komfort psychiczny uczestników, w tym również osób związanych ze środowiskiem LQBT. Podczas festiwalu powstanie nowa strefa edukacyjna - Audiohome: #JesteśwDomu.

Na tegorocznym Audioriver w Płocku powstanie nowa scena - Colour Stage. Jak zapowiadają organizatorzy, będzie to przestrzeń widzialności kultury queerowej i społeczności LGBTQ+. Na Colour Stage…

Wszystko w ramach dbania o poczucie bezpieczeństwa festiwalowiczów. Owa strefa ma służyć do tego, by uczestnicy mogli znaleźć przestrzeń, gdzie będą mogli udać się z każdym problemem. Miejsce zostanie podzielone na trzy przestrzenie: punkt edukacyjny After Party FES, Queerotekę oraz Info Point Audioriver.

Depresja, ataki paniki, tożsamość psychoseksualna – na co dzień zmagamy się z różnymi problemami i dylematami, o których wciąż ciężko jest rozmawiać. Festiwal może nie wydawać się pierwszym wyborem, ale będzie świetną okazją do tego, żeby nieodpłatnie porozmawiać z psychologami/psycholożkami i seksuologami/seksuolożkami, którzy wskażą drogę dalszego wsparcia. Uczestnicy uzyskają pomoc w nagłych wypadkach, będą mogli zgłaszać niepokojące ich sytuacje lub po prostu przyjść, porozmawiać o wybranych tematach. W strefie odbywać się będzie także edukacja z zakresu ryzyk wynikających z używania substancji psychoaktywnych. - piszą organizatorzy.

Audioriver

Strefa z queeroteką będzie służyła do rozmów z osobami o różnych tożsamościach queerowych. Zainteresowani będą mogli zadawać nurtujące ich pytania i w zasadzie dotknąć każdego tematu.

W strefie będzie można poznać: Misię Joachim, osobę niebinarną, Drag Queen, aktywistkę i makijażystkę, Kacpra