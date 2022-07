Audioriver 2022. Jak festiwal wpływa na budżet miasta? Każda wydana złotówka przyniesie osiem złotych zysku?

Setki tysięcy uczestników

Rozwój widoczny jest z roku na rok, nawet jeśli ostatnio został wyhamowany przez pandemię. Na początku festiwal zaczynał z dwiema scenami. Po pięciu latach było ich pięć, a po dekadzie - osiem. W tym roku będzie to natomiast rekordowa liczba 11 różnych scen, a także rekordowa liczba ponad stu wykonawców.

Przez lata Audioriver bardzo się rozwinął i pozytywnie wpłynął na promocję miasta, uzyskując wartość kampanii promocyjnej w samym 2019 roku, w wysokości prawie 11 milionów złotych. Co roku na płocką plażę przyjeżdżają tysiące turystów, którzy oprócz zakupu biletów na festiwal, wspierają rozwój tutejszych przedsiębiorców i lokalnej turystyki. - informują organizatorzy.

W tym roku będziemy mieli 15. edycję festiwalu Audioriver w Płocku. Festiwal został zapoczątkowany w 2006 roku i od tamtej pory skierował do miasta ponad 200 tysięcy uczestników z Polski i całego świata. Na przestrzeni lat sama impreza znacząco się rozwinęła i wpłynęła na promocję, a także rozpoznawalność Płocka w muzycznym świecie.

Ogromne kwoty zostają w Płocku?

Twórcy Audioriver podają dane z przeprowadzonych badań przez Instytu Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w 2017 roku. Według nich, każda wydana przez miasto złotówka na rzecz festiwalu wygenerowała aż 8,12 zł efektu ekonomicznego dla gospodarki. W tym roku z budżetu miasta przeznaczono na festiwal 1,2 mln zł, a zatem, jeśli tendencja się utrzyma, pozwoli to wygenerować prawie 10 mln zł. Tak duże kwoty są możliwe w dużej mierze dzięki charakterystyce społeczności festiwalowej. Mianowicie chodzi o fakt, że aż 91,26 festiwalowiczów to byli turyści, przyjeżdżający do Płocka specjalnie na koncerty.