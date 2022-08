Polish Hip-Hop Festival noclegi. Płock znów czeka najazd festiwalowiczów? Jak wyglądają ceny w płockich hotelach?

Polish Hip-Hop Festival. Noclegi

11 sierpnia rozpocznie się długo wyczekiwania kolejna edycja Polish Hip-Hop Festival. Festiwal będzie rekordowy pod wieloma względami, jak chociażby liczba koncertów. Niewykluczone zatem, że do Płocka zawitają tłumy festiwalowiczów z różnych zakątków Polski. Oznacza to, że po raz kolejny goście będą musieli znaleźć noclegi w naszym mieście. Jak to wygląda podczas tego festiwalu? Przygotowaliśmy małe zestawienie.

Przede wszystkim, festiwal, podobnie jak wcześniej Audioriver, przygotował dla festiwalowiczów pole namiotowe, a w przypadku rapowego festiwalu są to nawet dwa różne pola. Uczestnicy mogą skorzystać z tańszej opcji, gdzie będzie czekać na nich na miejscu sklep, prysznice, depozyt, pomoc medyczna i miejsce do ładowania urządzeń elektronicznych, ale też z droższej opcji, gdzie dodatkowo dostać będą się mogły kampery. Ceny za trzy noce na czas głównej części festiwalu, czyli od czwartku do niedzieli, prezentują się następująco: