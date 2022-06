Fuzja PKN Orlen i grupy Lotos przebiega zgodnie z planem. Podpisano plan połączenia

PKN ORLEN finalizuje fuzję z Grupą LOTOS. – Realizujemy ten proces zgodnie z planem – zapewnił Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN ORLEN. Podkreślił, że budowa jednego, silnego koncernu multienergetycznego oraz rozwijanie współpracy z największym na świecie producentem ropy naftowej i globalnym liderem branży petrochemicznej umożliwią realizację inwestycji zapewniających niezależność surowcową i bezpieczeństwo energetyczne Polski, a co za tym idzie stabilność na rynku paliw i energii.

- Z determinacją realizujemy proces połączenia PKN ORLEN i Grupy LOTOS, który jest konieczny z punktu widzenia obu firm i ich klientów, a także polskiej gospodarki. Oczekujemy, że Komisja Europejska wkrótce wyda pozytywną decyzję w tej sprawie. Budowa silnego koncernu multienergetycznego to dziś standard w Europie. Tak działają najwięksi gracze na rynku i my chcemy być wśród nich. Fuzja gwarantuje nam wejście do pierwszej ligi europejskich firm paliwowo-energetycznych. Staniemy się ważniejszym partnerem biznesowym z mocniejszą pozycją w negocjacjach handlowych. To ważne szczególnie teraz, gdy priorytetem staje się budowa nowych, stabilnych źródeł energii i zaspokajanie rosnącego popytu na paliwa. Skutecznie odpowiadamy na te wyzwania, a nasze działania zapewnią długofalową stabilizację cen na rynku – mówił Daniel Obajtek.