Ile litrów benzyny kupimy za średnie zarobki? Płock czwarty w Polsce

Ile litrów paliwa kupimy za średnie zarobki?

Płock czwarty

Według danych z rankingu, średnie zarobki płocczan wynoszą 5216 zł netto miesięcznie, co stawia nasze miasto w pierwszej piątce zestawienia. Pozwala to natomiast na zakup 772 litrów benzyny, 742 litry oleju napędowego lub 1595 litrów gazu LPG. Eksperci przedstawili też wycenę OC. W pierwszym półroczu 2022 roku mieszkańcy Płocka za obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne płacili 525 zł, gdzie w porównaniu do Warszawy było to o 129 zł mniej.