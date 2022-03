Orlen Wisła Płock. Wylosowano pary półfinałowe PGNiG Pucharu Polski! Nafciarze zagrają z Azotami Puławy

PGNiG Puchar Polski

Zmagania o PGNiG Puchar Polski w sezonie 2021/22 rozpoczęły się w listopadzie od rundy eliminacyjnej, w której zmierzyły się zespoły zgłoszone z rozgrywek wojewódzkich. Następnie w styczniu rozegrano 1/16, a w lutym 1/8 finału. Orlen Wisła Płock dołączyła do rozgrywek na etapie ćwierćfinałów, co wynikało z regulaminu Pucharu Polski. Nafciarze na tym etapie zmierzyli się z Grupą Azoty Unia Tarnów. W rozegranym w Tarnowie spotkaniu okazaliśmy się być lepsi od naszych rywali i pewnie awansowaliśmy do następnej fazy, wygrywając 31:27 (15:14). Mistrz kraju - Łomża Vive Kielce - dołączył do zmagań teraz i rozpocznie od meczu półfinałowego.