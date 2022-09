PKN ORLEN. Akcjonariusze koncernu wyrazili zgodę na połączenie z PGNiG. Teraz pora na drugą stronę

Akcjonariusze PKN ORLEN wyrazili zgodę na połączenie z PGNiG

Ważnym efektem fuzji będzie stabilizacja dostaw surowców energetycznych, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa i niezależności energetycznej Polski. Zgodę na przeprowadzenie transakcji wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W wyniku fuzji PKN ORLEN oraz PGNiG, a wcześniej także Grupy LOTOS, udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie wzrośnie do ok. 50%, co oznacza, że kontrola nad nowo powstałym koncernem multienergetycznym zostanie dodatkowo wzmocniona.