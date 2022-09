PKN ORLEN otwiera nowe stacje na Słowacji. Niedługo będzie jedną z największych sieci w kraju Materiał partnerski

Grupa ORLEN otworzyła 2 kolejne stacje w zachodniej części Słowacji i łącznie posiada już 26 stacji na tym rynku. Do końca roku sieć koncernu powiększy się do 50 obiektów, a dzięki przejęciu kolejnych 41 stacji od węgierskiego koncernu MOL ,wejdzie do grona trzech największych sieci na Słowacji.