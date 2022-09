PKN ORLEN. Paliwo wodorowe koncernu będzie zasilało autobusy miejskie w Poznaniu

PKN ORLEN zasili autobusy w Poznaniu

Koncern w najbliższych 15 latach dostarczy na potrzeby poznańskiej komunikacji miejskiej 1,8 mln kg paliwa wodorowego, które będzie produkowane we włocławskim hubie. To już kolejna inwestycja, która wpisuje się w ogłoszoną w tym roku strategię wodorową Grupy ORLEN. Do 2030 roku na realizację projektów wodorowych koncern przeznaczy 7,4 mld zł.