PKN Orlen. Pierwsze stacje Lotosu ze zmienionym brandingiem. Orlen rozpoczął włączanie obiektów

Na nowo włączonych do sieci stacjach pojawiła się już wizualizacja ORLEN oraz uruchomiono systemy informatyczne umożliwiające dokonywanie płatności, korzystanie z kart flotowych, czy programu VITAY. W pozapaliwowej ofercie sprzedażowej docelowo wprowadzany będzie asortyment typowy dla stacji ORLEN z gastronomicznym formatem Stop.Cafe.

- Dzięki połączeniu z Grupą LOTOS nie tylko wchodzimy do grona największych sieci na Węgrzech i Słowacji, ale także umacniamy pozycję na polskim rynku. Zgodnie ze strategią do 2030 roku, chcemy tworzyć najnowocześniejszą w regionie sieć 3500 stacji paliw i znacząco rozbudowywać sprzedaż pozapaliwową. Blisko 100 stacji LOTOS, które do stycznia przyszłego roku włączymy do naszej sieci, będzie dostosowywane do naszych najwyższych standardów, tak żeby w pełni odpowiadać na oczekiwania klientów – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN ORLEN.

Prowadzone przez Grupę ORLEN akwizycje stacji paliw wzmacniają pozycję konkurencyjną Koncernu w Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach realizacji środków zaradczych związanych z połączeniem z Grupą LOTOS, Grupa ORLEN pozyska od MOL 144 stacje paliw na Węgrzech oraz 41 stacji na Słowacji, które uzupełnią istniejącą tam już sieć Koncernu. Docelowo wszystkie stacje przejęte od MOL zostaną poddane rebrandingowi i będą funkcjonowały pod marką ORLEN.

Do 2030 roku Grupa ORLEN będzie obecna z ofertą detaliczną na co najmniej 6 rynkach Europy Środkowo-Wschodniej z 3,5 tysiącem stacji pod marką ORLEN, a udział stacji zagranicznych w całej sieci sprzedaży ma wzrosnąć z 37 proc. do 45 proc.