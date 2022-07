PKN ORLEN sfinalizuje fuzję z Grupą LOTOS. Akcjonariusze zdecydowali podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenie akcjonariuszy Materiał partnerski

PKN ORLEN

Akcjonariusze PKN ORLEN zdecydowaną większością 98,3% głosów wyrazili zgodę na połączenie z Grupą LOTOS. Dzień wcześniej korzystną decyzję w tej sprawie podjęło prawie 99% Akcjonariuszy Grupy LOTOS. To zamyka proces pozyskiwania zgód korporacyjnych i otwiera drogę do ostatniego kroku do finalizacji fuzji, czyli rejestracji połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Finalizacja procesu uwolni synergie, które przełożą się na konkretne i wymierne korzyści dla obu spółek, ich Akcjonariuszy, klientów i pracowników. Ważnym efektem fuzji będzie również skuteczne zwiększenie niezależności energetycznej Polski, co ma olbrzymie znaczenie w kontekście trwającej wojny w Ukrainie. Zgodę na przeprowadzenie transakcji w oparciu o wynegocjowane środki zaradcze, a także na partnerów do ich realizacji wydała Komisja Europejska.