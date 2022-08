PKN ORLEN z historycznie wysoką oceną od agencji ratingowej Moody’s. Czemu zawdzięcza swoją ocenę?

Agencja Moody’s Investors Service podniosła rating emitenta PKN ORLEN do najwyższego w historii Koncernu poziomu Baa1. To efekt skutecznej realizacji procesów przejęć, w tym zakończonej fuzji z Grupą LOTOS i finalizowanego obecnie połączenia z PGNiG oraz mocnych fundamentów finansowych Grupy ORLEN. Perspektywa ratingu pozostaje pozytywna. Według Moody’s skuteczne przejęcie gazowych aktywów może stanowić podstawę do dalszego wzrostu oceny PKN ORLEN jako lidera procesu transformacji energetycznej Polski.

- Inwestujemy w rozwój Grupy ORLEN, wzmacniamy dotychczasowe i wchodzimy w nowe, perspektywiczne obszary działalności, skutecznie konsolidując podmioty z sektora energetycznego w Polsce i w regionie. Jednocześnie generujemy solidne wyniki finansowe i utrzymujemy pod ścisłą kontrolą zadłużenie koncernu. Nasze działania przynoszą wymierne efekty, co dostrzega Moody’s. Podwyższony rating uwzględnia zakończoną właśnie fuzję PKN ORLEN z Grupą LOTOS i po niemal jednomyślnych decyzjach Akcjonariuszy obu spółek podczas Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń stanowi kolejny dowód na to, że transakcja jest biznesowo słusznym kierunkiem. Wysoka ocena potwierdza też pozytywną ocenę Moody’s dla strategii budowy firmy multienergetycznej, uwzględniającej w niedalekiej przyszłości połączenie z PGNiG - mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.