Pomoc dla Ukrainy. Świadczenia dla osób przyjmujących uchodźców. Gdzie złożyć wniosek?

Świadczenia pieniężne dla osób przyjmujących uchodźców

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Warunkiem koniecznym do otrzymania środków finansowych jest złożenie wniosku. Urząd miasta na jego rozpatrzenie będzie miał 30 dni. Przyznanie świadczenia może być uzależnione od weryfikacji warunków, w których przebywają uchodźcy. Jeśli bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie zapewnia jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca, wojewoda ma prawo zdecydować o podniesieniu kwoty dofinansowania. Może nastąpić to również w przypadku, jeśli obywatele Ukrainy byli objęci wsparciem przed dniem wejścia w życie ustawy, czyli 16 marca.

Wnioski płocczan przyjmowane są w punkcie przy placu Dąbrowskiego 4. Punk działa w godzinach pracy urzędu, to jest od poniedziałku do środy w godzinach 7:30 - 15:30, w czwartki od 8:30 do 17:30 i w piątki od 8:30 do 15:30.

Przed przyjściem do punktu najlepiej przygotować się, wypełnić wniosek i załącznik. Dokumenty możecie pobrać tutaj.