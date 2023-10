Schronisko w Płocku jest przepełnione. W Dzień Kundelka zachęcamy do adopcji

Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

Tak brzmi pierwszy artykuł Ustawy o Ochronie Zwierząt, która weszła w życie 24 października 1997 roku. Dzisiaj obchodzony jest Dzień Kundelka, święto, które zostało ustanowione w związku z wprowadzeniem w życie właśnie tej ustawy.

Ustawa określa:

Był to akt rewolucyjny, wyraźnie mówił o tym, ze zwierzę to „ktoś” a nie „coś”. Ta ustawa była bardzo ważnym aktem prawnym i do dziś jest ona stosowana z powodzeniem. – mówi Marta Krasuska, kierowniczka płockiego schroniska