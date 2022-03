ZOO Płock. Nowe zwierzęta w płockim ogrodzie zoologicznym. Do Płocka przyjechały lwy! [ZDJĘCIA]

Nowe lwy w płockim ZOO

Ostatnimi czasy w płockim Ogrodzie Zoologicznym nie było nam dane podziwiać "króla zwierząt" w związku z przerwą w hodowli lwów przez ośrodek. To się jednak zmieniło, a ogród zoologiczny przygarnął pod swój "dach" nową lwią rodzinę. DO ZOO dotarły trzy lwy z Holandii. Dwie samice - 6-letnia Chipo i 3-letnia Kimani pochodzą z ZOO w Emmen, natomiast z Arnhem przyjechał dwuletni samiec Ullra. Zwierzęta zapoznały się ze sobą już w trakcie podróży i razem odbyły drogę do Płocka, aczkolwiek, zgodnie z wymogami transportu dużych drapieżnych kotów, każde z nich miało oddzielny transporter. Rozładunek zwierząt w ogrodzie, pomimo ogromnego stresu dla pracowników i czworonogów, zakończył się pozytywnie i zwierzęta rozpoczęły swoją aklimatyzację. Pracownicy działu zwierząt drapieżnych stanowią opiekunowie z prawdziwą pasją, wiedzą i doświadczeniem. Pod ich okiem ZOO Płock rozmnożyło i odchowało lamparty perskie, tygrysy syberyjskie i pantery śnieżne. Dlatego można być pewnym, że nowa lwia rodzina będzie miała najlepszą możliwą opiekę.